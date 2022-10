Nieuwe campagne "de Zes van de Kempen" wil meer shoppers van buiten de Kempen aantrekken

Volgens Op de Beeck is mensen naar de regio krijgen niet het probleem, maar zijn de handelskernen zelf nog te onbekend. "Onze regio is bekend. Iedere handelskern trekt mensen aan met een of meer specifieke troeven. Ik denk dan aan studenten in Geel of Nederlandse fijnproevers in Hoogstraten. Alleen komen die mensen nog niet om te winkelen in de steden. En dat terwijl er alles samen zo'n 1.000 handelszaken op wandelafstand van de stations liggen. De bedoeling is om het publiek kennis te laten maken met die handelszaken en tegelijk ook het aantal bezoekers op te krikken."