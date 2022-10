100-jarige man uit Koksijde wordt voor 2.400 euro opgelicht door "bankmedewerkers"

De bankenfederatie Febelfin waarschuwde eerder al voor deze nieuwe vorm van bankkaartfraude: oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en komen persoonlijk langs om de bankrekening van het slachtoffer leeg te halen. De bankenfederatie raadt aan om nooit blindelings e-mails of berichten te geloven, omdat oplichters het logo van een bank makkelijk kunnen namaken. Het is ook belangrijk om nooit persoonlijke codes door te geven en nooit via een link naar de website van de bank te gaan. Het is beter om zelf de website van de bank in te geven.