Acht Limburgse kinderdagverblijven kunnen voorlopig toch openblijven

Er was al weken onduidelijkheid over de toekomst van de acht kinderdagverblijven. Vzw Rheia baat vier kinderdagverblijven in Lommel uit en ook nog in Hasselt, Lanaken, Pelt en Hechtel-Eksel. Toen het Agentschap Opgroeien vorige maand een kinderdagverblijf van de vzw in Heverlee liet sluiten, was er meteen ook ongerustheid bij het personeel en de ouders van de Limburgse vestigingen. Die ongerustheid nam nog toe omdat het bestuur van de vzw nauwelijks communiceerde.