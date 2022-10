Bakkerij Het Brood zet koeltoog drie dagen per week uit door energiecrisis: “Alles met slagroom enkel nog op bestelling”

“Wij hebben versheid altijd heel erg belangrijk gevonden en gooien dus ook ‘s avonds alles weg”, vertelt Els. “Maar omdat het koopgedrag van de mensen enorm veranderd is door de crisis, merken we dat er nog weinig impulsaankopen van patisserie gedaan worden. We moeten dus steeds veel weggooien. Als je weet dat onze hoofdgrondstoffen gemiddeld maal twee of maal drie in aankoopprijs zijn gegaan, dan is nu iets weggooien zeer kostelijk. Het is ook gewoon verspilling van voedsel. Daarnaast zijn de energieprijzen ook enorm de hoogte in geschoten. Voordien betaalden we 20.000 euro per maand aan energie over alle vestigingen, nu is dat 80.000 euro geworden. Daarom moesten we op zoek naar mogelijkheden om te besparen."