Kernkabinet zit opnieuw samen om begroting voor komende twee jaar te bespreken

Het kernkabinet van de federale regering zit vandaag opnieuw samen om de begroting voor de komende twee jaar te bespreken. De ministers zijn op zoek naar maatregelen om het begrotingstekort van 23 miljard euro zoveel mogelijk te verkleinen. Dinsdag moet er een akkoord zijn, want dan wordt premier De Croo in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Het kabinet buigt zich over mogelijke besparingen, maar ook over hogere belastingen.