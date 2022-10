Wie zit achter de explosie op de Krimbrug? "Uitgekiende operatie, maar verantwoordelijkheid blijft voorlopig een mysterie"

Rusland heeft een onderzoek opgestart, maar wijst voorlopig geen verantwoordelijken aan. "Het moet gezegd worden dat de reactie in Rusland redelijk gematigd is. Zowel in de politiek als in de media. Er wordt bijvoorbeeld niet gedreigd met zware represailles", stelt Balliauw vast.

Dat valt ook correspondente Iris de Graaf in Moskou op. "Vooralsnog wordt er vrij terughoudend gereageerd, althans in de officiële media. Ze doen alsof het allemaal wel meevalt met de schade. Er wordt ook niet gesproken over een rode lijn of een aanval op Russisch grondgebied. Dat was nochtans een beetje de verwachting als de Krim echt zou aangevallen worden."

De Russische president Poetin heeft per decreet wel al een betere beveiliging bevolen voor de Krimbrug, waar intussen volgens de Russen weer gedeeltelijk verkeer over kan rijden. Poetin gaf in hetzelfde decreet ook opdracht de leidingen en installaties die de Krim van aardgas en stroom voorzien, beter te bewaken. De Russische veiligheidsdienst FSB wordt verantwoordelijk voor de opgevoerde veiligheidsmaatregelen.