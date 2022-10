Actievoerders willen site TotalEnergies in provincie Henegouwen blokkeren: "Ecologische en sociale ramp aanklagen"

"In plaats van zich te laten vangen in discussies over klimaatschuld en vingerwijzen zou de federale regering achter de echte schuldigen van deze crisis aan moeten gaan. Fossiele brandstofbedrijven moeten betalen voor een rechtvaardige transitie weg van fossiele brandstoffen. Nieuwe projecten rond fossiele brandstoffen moeten worden gestopt. De mensen in landen die historisch gezien het minst verantwoordelijk zijn voor de CO2 in onze atmosfeer, maar wel de hoogste prijs betalen voor de klimaatcrisis, moeten worden gecompenseerd."