Crack aan het Zuidstation, Lyrica in de Brabantwijk: drugs zijn steeds zichtbaarder in Brussel

“De eerste keer vertelden vrienden me dat het een medicijn is dat helpt om angst te onderdrukken en te vergeten. Ik probeerde het een keer en genoot ervan. Later pas besefte ik dat ik in de val van een nieuwe drug was gevallen.” Wanneer Youssef de pilletjes niet nam, verschenen ontwenningsverschijnselen. “Net zoals bij heroïne of cocaïne, werd ik verplicht om opnieuw te kopen en te gebruiken. Anders voelde ik me niet goed, gestresseerd en wilde ik niets doen, alleen maar ruzie maken. Zonder drugs kan je niet op straat leven. Als je gebruikt, kan je misschien in de shit zitten, je vergeet wel alles.”