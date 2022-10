Deutsche Bahn: "Verstoring treinverkeer in Noord-Duitsland was te wijten aan sabotage"

Vooral verbindingen in en rond de hoofdstad Berlijn, maar ook in de deelstaten Hamburg, Bremen, Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen werden verstoord en dat was ook het geval voor de internationale trein van Berlijn naar Amsterdam in Nederland. Het probleem is inmiddels opgelost, maar er zijn nog vertragingen op veel lijnen. Reizigers kunnen of hun geld terugeisen of hun ticket nog zeven dagen gebruiken.