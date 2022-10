Vrouw (40) komt om bij woningbrand in Mechelen, brand was al gedoofd toen brandweer aankwam

Kort na middernacht is een brand ontdekt in een appartement in de Nieuwe Beggaardenstraat in het centrum van Mechelen. Het waren de buren van het bovenliggende appartement die de rookmelder hadden gehoord.

"Bij aankomst leek er langs de buitenkant niets aan de hand", vertelt Jan Anné van brandweerzone Rivierenland. "We hoorden de rookmelder afgaan en de buren verwittigden ons dat de deur van het appartement zwart zag. We hebben het appartement betreden en de brand bleek enkel gewoed te hebben in de slaapkamer. Daar hebben we een dodelijk slachtoffer aangetroffen."