Duffel zet als eerste gemeente drones in om parkeerdrukte op te volgen: "Vroeger lieten we jobstudenten auto's tellen, maar zo krijg je geen duidelijk beeld" 

Om die duidelijke beelden te verkrijgen zullen de drones op al zeker drie dagen verschillende keren over het grootste deel van het centrum van Duffel vliegen en ook over sportcentrum "De Pollepel". "Via beeldherkenning worden de auto's die in beeld staan automatisch geteld. Doordat een aantal vluchten per dag gepland staat, kan gekeken worden of een voertuig zich verplaatst of vervangen wordt door een ander voertuig. Zo kunnen we voor het eerst kort en lang parkeren in kaart brengen", aldus Dresselaers.