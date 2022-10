Duizenden vrouwen betogen in Amerikaanse steden voor recht op abortus

"Ik wil niet teruggedrongen worden naar een ander tijdperk, vertelde Emily Bobal, 18 jaar en studente in Washington, aan persagentschap AFP. "Het is belachelijk dat we in 2022 nog steeds moeten (demonstreren)" om dit recht te verdedigen, voegde ze eraan toe.



"De meerderheid van ons is klaar om op straat te komen en te vechten voor democratie en voor het recht van mensen, vrouwen en mannen, om over hun eigen lichaam te beschikken", aldus de 70-jarige Kimberly Allen, die zei dat de resultaten van de tussentijdse verkiezingen van 8 november cruciaal zullen zijn voor de bescherming van die rechten.

Op die dag vinden in de VS de Midterms plaats. Daarin kiezen de Amerikanen wie de meerderheid krijgt in beide kamers van het Congres, de Republikeinen of Democraten.