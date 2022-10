Een woning kopen, maar niet de grond? Dat gebeurt nu voor het eerst in Vlaanderen

De term "Community Land Trust" (CLT) zal misschien wel bekend in de oren klinken. Want al een jaar of 10 lopen her en der in Vlaanderen haalbaarheidsonderzoeken naar het woonmodel. Concreet houdt het in dat je een huis kan bouwen en kopen, zonder dat de grond van jou is. En nu is er voor het eerst zo'n project dat effectief wordt gerealiseerd, in de Meulestedewijk in Gent. Er komen 34 woningen die particulieren kunnen kopen, op een grond die eigendom is van de socialehuisvestingsmaatschappij WoninGent.