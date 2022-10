"De dood leeft!" is de eerste rouwbeurs in Vlaanderen en wil afscheid, rouw en troost bespreekbaar maken

Beide dames zijn actief in de rouwsector. "Veerle begeleidt uitvaarten en ik ben rouwinspirator", vertelt Amy. Samen besloten ze mensen in moeilijke tijden te helpen. "In tijden van afscheid moet je vrij zijn in je keuzes, maar je moet natuurlijk wel weten welke opties er zijn. En ook na het afscheid. Er zijn zoveel manieren waarop je begeleiding of steun kan krijgen. Dat alles willen we aan de mensen tonen op een laagdrempelige en liefdevolle manier."