Waarom de explosie op de Krimbrug zowel militair als psychologisch een enorme klap is voor Rusland

De brug was een belangrijke verbinding voor de inwoners van de Krim die naar Rusland wilden en omgekeerd en had ook een groot economisch belang, maar in de huidige omstandigheden is de instorting vooral een groot probleem voor de bevoorrading van de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne.

Die kregen de voorbije weken -net zoals in het oosten- forse klappen en hebben veel terrein moeten prijsgeven, vooral dan in het gebied rond de bezette Oekraïense stad Cherson. De bevoorrading van die troepen -en we weten dat Rusland het daar eerder al moeilijk mee had- verloopt voor een groot deel via die Krimbrug, die zowel een autoweg als een treinspoor omvat. Het autogedeelte is in de richting van Rusland op twee plaatsen ingestort, het andere rijvak niet, maar dat heeft wel schade opgelopen. De treinbrug is ook niet ingestort, maar heeft ongetwijfeld zware schade opgelopen door de hevige brand in tanks met brandstof die de stabiliteit van de brug hebben aangetast.