In Bilzen voeren boeren actie aan supermarkten

"Dit is een sensibiliseringsactie zodat mensen beseffen dat je landbouwers nodig hebt en liefst ook in eigen land, die voor goed, duurzaam en veilig voedsel kunnen zorgen", vertelt Peter Bruggen, provinciaal secretaris van de Boerenbond. "We willen dat boeren zekerheid hebben dat ze in de toekomst hun landbouwbedrijf verder zullen kunnen uitbaten. Vandaag zijn er heel veel onzekerheden. Tuinbouwers twijfelen bijvoorbeeld of ze de productie naar de winter toe opstarten of niet omdat ze niet weten wat de energieprijzen zullen zijn. Daarnaast zijn de prijzen van veevoeder sterk toegenomen. Het bedrag dat je nog kan overhouden voor een familiaal inkomen staat daardoor enorm onder druk.