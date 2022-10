Kernreactor Doel 2 vannacht opnieuw opgestart

Donderdag rond 9.45 uur viel kernreactor Doel 2 plots stil. Door een kortsluiting in de vermogensregeling was een van de controlestaven in de reactor gevallen, waarop er een automatische stop was gebeurd.

Na grondige analyse en interventies werd de reactor vannacht opnieuw opgestart. Volgens uitbater Engie is er op geen enkel moment een risico geweest voor de veiligheid. "De veiligheidssystemen zijn onmiddellijk in werking getreden en die hebben de centrale stilgelegd."

Eerder deze week was ook kernreactor Tihange 3 al onverwacht stilgevallen. Bovendien werd in september ook Doel 3 stilgelegd, zoals voorzien in het scenario van de kernuitstap. Doel 2 is wel een van de kleinere kernreactoren, met een vermogen dat ongeveer de helft bedraagt van de grotere reactor Doel 4 en de reactoren in Tihange.