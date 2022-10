Tienen viert Kweikersdag met braderie, streekproductenmarkt en Tiense reuzen

Eén van de hoogtepunten van de Kweikersdag is De Lazuur. "De Lazuur leeft hier enorm en ze is uniek", zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen, die de feestdag mee organiseert. "Het is een aflossingswedstrijd tussen verschillende wijken van de stad. Ze nemen het tegen elkaar op in wat wij "Schaapdragen" noemen, want Tienenaars hebben als geuzennaam "schapenkoppen". Ze lopen om beurten een rondje op de Grote Markt en geven geen estafette door, maar wel een zelfgemaakt schaap, elk in hun eigen wijkkleur."