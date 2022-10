Leuvens koor brengt muziekstuk dat niet mocht uitgevoerd worden van componist

De Zwitserse componist Frank Martin schreef het stuk precies honderd jaar geleden in 1922, maar hij wilde niet dat het ooit zou uitgevoerd worden. Voor de diepreligieuze componist was het een persoonlijk werk dat zijn verbondenheid met God moest weergeven. In de jaren zestig werd het stuk dan toch uitgevoerd voor een publiek en het werd meteen een cultstuk.