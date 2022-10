Luchtvaartsector wil tegen 2050 naar een netto-nuluitstoot van broeikasgassen evolueren, reacties op het plan zijn gemengd

Het uiteindelijk goedgekeurde plan is een compromis, en dat is niet meer dan logisch. De ICAO, een organisatie van de Verenigde Naties, telt bijna 200 landen als leden. Net als op de jaarlijkse klimaatconferenties moest er met bijna 200 landen overeenstemming worden gezocht. Alle 193 landen hebben gisteren een finaal akkoord goedgekeurd in Montreal. Daarin staat "an aspirational goal of reaching net-zero emissions by 2050" vermeld. Er wordt dus naar "gestreefd" - harde deadlines of bindende zaken staan er niet in, en het gaat dus over de lange termijn, 2050. Er staan ook geen specifieke doelen in voor landen of luchtvaartmaatschappijen.

Naar de slotverklaring is lang uitgekeken. Toen in 2015 het klimaatakkoord van Parijs werd gesloten - de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius houden en liefst op anderhalve graad - zaten de luchtvaart- en scheepvaartsector daar niet in, maar beide stoten natuurlijk ook broeikasgassen uit, net als andere sectoren.