Al minstens zeven mensen zijn omgekomen bij ontploffing van tankstation in Ierland

Het incident gebeurde gisterennamiddag bij een tankstation in de plaats Creeslough, in het noorden van Ierland. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De ravage is enorm. Een groot deel van het tankstation, waaronder de winkel en het postkantoor dat er gehuisvest was, is verwoest. Ook meerdere gebouwen en auto's in de omgeving zijn door de ontploffing zwaar beschadigd geraakt.