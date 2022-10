Regering van Haïti vraagt buitenlandse militaire hulp om de chaos in het land in te dijken

In dat geval wordt eerder naar de Verenigde Staten gekeken die in het verleden wel vaker militair zijn tussenbeide gekomen in Haïti. Vedant Patel, de woordvoerder van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat Washington de mogelijkheid onderzoekt om een humanitaire corridor in te richten waardoor de distributie van brandstof in Haïti opnieuw mogelijk zou moeten worden. Of de VS ook echt troepen wil sturen, is evenwel nog niet duidelijk.