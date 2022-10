Rusland benoemt nieuwe commandant voor oorlog in Oekraïne: een veteraan van Tsjetsjenië en Syrië

Wellicht moest er ergens een kop rollen nu het tij tegen de Russen keert. Moskou hoopt dat de 55-jarige generaal Sergej Soerovikin dat tij kan keren. Op dit ogenblik is hij stafchef van de luchtmacht en bevelhebber van de Russische troepen aan het zuidelijke front, dus die troepen die klappen krijgen in de buurt van Cherson. Eerder heeft die generaal Soerovikin ervaring opgedaan in de burgeroorlog in de Centraal-Aziatische republiek Tadzjikistan, eind de jaren 90 in de tweede oorlog waarbij Tsjetsjenië heroverd werd en in 2015 tijdens de Russische inmenging in de burgeroorlog in Syrië.