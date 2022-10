Brandstoftekort in Frankrijk loopt op door staking bij oliegigant TotalEnergies, president Macron roept op tot kalmte

Door de schaarste in Frankrijk doen de Belgische tankstations in de grensstreek momenteel gouden zaken. Bij ons is er geen enkel probleem met de bevoorrading, zegt Johan Mattart van brandstoffenfederatie Brafco. Er gaan momenteel veel meer vrachten naar de grensstreek.

Voor de pomphouders daar is de meerverkoop welkom, zegt Mattart. Doordat benzine en diesel in Frankrijk veel goedkoper waren geworden dan in België, zagen zij de voorbije weken amper nog klanten. Nu kunnen ze die verliezen wat goedmaken.