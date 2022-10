Zware explosie en brand aan strategische brug die Rusland verbindt met de Krim, delen van de brug zijn ingestort

Op beelden is te zien dat beide delen van de brug niet meer bruikbaar zijn. Dat zou militair een erg zware klap zijn voor Rusland omdat de Russische militairen in het westen van Oekraïne al enkele weken verliezen aan het lijden zijn.



De Krim-brug was tot nu toe een vitale ader voor de Krim, die op zijn beurt dan weer het bruggenhoofd was voor de Russische militaire operaties in het zuidwesten van Oekraïne.