Uilenringer Michel (75) beboet omdat hij geen plaatselijk verkeer is: “Als dit zich herhaalt, stop ik ermee”

Michel ringt de uilen voor het Instituut voor Natuurwetenschappen. Zo kan hij de uilenpopulatie in kaart brengen. “Ik geef elk ringnummer door. Wanneer er bijvoorbeeld een uil wordt gevonden, dan kennen we zijn verleden. Zo is een torenvalk van deze streek in Spanje gevonden, waar die is overleden. In Zuid-Frankrijk vonden mensen dan weer een ring van een kerkuil terug in een braakbal van een oehoe. Die had de kerkuil van hier dus opgegeten.”