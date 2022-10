Groen wil tegen dinsdag eensgezindheid rond energie-overwinsten: "Maar er zitten enkele 'monsieur non's' aan tafel"

De federale regering is het (nog) niet eens over de aanpak van de overwinsten van energiebedrijven. Dat zegt Jeremie Vaneeckhout, co-voorzitter van Groen, in het zaterdagse ontbijtgesprek in "De ochtend". Zijn minister Tinne Van Der Straeten heeft daarover deze week een voorstel op tafel gelegd, "maar er zitten blijkbaar enkele monsieur non's aan tafel die zich meer zorgen maken over de winst van Engie dan over de factuur van mensen", aldus Vaneeckhout. Hij wil dat er tijdens de begrotingsgesprekken eensgezindheid komt, die lopen nog tot dinsdag.