Voormalig Zuid-Afrikaans president Zuma heeft straf uitgezeten

Zijn opsluiting in juli 2021 leidde tot een ongekende golf van geweld en plunderingen in het land, waarbij ongeveer 350 doden vielen. Na twee maanden straf werd de Zuma om gezondheidsredenen vrijgelaten en onder gerechtelijk toezicht geplaatst.



In een verklaring beschreef de charismatische 80-jarige ex-leider, die in 2018 moest aftreden als staatshoofd vanwege de vele corruptieschandalen, "dat hij gemengde gevoelens heeft". Hij bedankte zijn aanhangers, die in Zuid-Afrika talrijk blijven, en blijft zijn opsluiting "onrechtvaardig en wreed" vinden. Hij vergeleek het einde van zijn straf op vrijdag met de dag waarop hij in 1973 werd vrijgelaten uit de gevangenis van Robbeneiland, nadat hij daar tijdens de apartheid tien jaar had doorgebracht aan de zijde van Nelson Mandela.

Zuma kondigde eind september al aan dat hij van plan is terug te keren in de politiek. De volgende presidentsverkiezingen zijn in 2024.