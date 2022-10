Vrouwelijke studentes roepen "rot op" naar Iraanse president Raisi, ook elders in Iran opnieuw veel protest

Wat gaat er aan de protesten vooraf?

Al weken wordt Iran geteisterd door een golf van protestacties. De aanleiding voor de protesten was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze werd door de zedenpolitie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Op dat moment was ze op bezoek in de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens omstaanders werd ze hard aangepakt door de ordediensten. Op camerabeelden is te zien hoe Amini, kort na de ondervraging, het bewustzijn verliest in het politiekantoor. Het autopsierapport beweert dat een aangeboren aandoening aan de oorzaak ligt van haar overlijden, maar volgens getuigen werd ze hard op het hoofd geslagen en zou dat de doodsoorzaak zijn.

De eerste protesten startten in het door de Koerden bevolkte noordwesten van Iran. Dat was de regio waar Mahsa Amini woonde. Al snel verspreidden de protesten zich over de rest van het land. De ordediensten reageren erg agressief op de protesten: volgens mensenrechtenorganisaties kwamen al zeker 150 mensen om het leven.