25e editie van "Pierkesloop" in Gent wordt gevierd met parade

Vandaag werd in Gent de 25e verjaardag gevierd van de "Pierkesloop". Dat is een loopwedstrijd waar ieder jaar zo'n 2.000 kinderen van Gentse scholen aan deelnemen. Het lopen gebeurt in het Wouter Weylandt Stadion in Gentbrugge, in bijzijn van poppenkastfiguur Pierke Pierlala.