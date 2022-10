80-plussers die nog scherp zijn van geest blijken over veel grotere neuronen te beschikken dan gemiddeld

We worden (gemiddeld) almaar ouder, en steeds meer mensen worden dan ook 80 jaar en ouder. In die categorie van zogenoemde hoogebejaarden heb je dan ook nog eens mensen wiens brein eeuwig fit lijkt te blijven, de SuperAgers.

Ouder worden gaat in principe samen met een langzame achteruitgang van de geheugenfunctie, net zoals we er langzaam maar zeker fysiek op achteruit gaan. Maar de SuperAgers blijven over een uitstekend geheugen beschikken, en kunnen perfect wedijveren met mensen die 20 tot 30 jaar jonger zijn.

De studie, die is gepubliceerd in The Journal of Neuroscience, bekeek hoe de neuronen eraan toe zijn in de entorinale schors of cortex entorhinalis (ERC), het gebied in onze hersenen dat cruciaal is voor het geheugen en dat tegelijk kwetsbaar is voor aftakeling. De onderzoekers van de Northwestern University konden daarvoor het brein onderzoeken van SuperAgers die na hun dood hun lichaam ter beschikking stelden van de wetenschap. In de studie vergeleken ze 24 hersenen, waaronder 6 van SuperAgers. Die laatsten waren gemiddeld 91 jaar oud geworden. Andere breinen kwamen van 'normale' leeftijdsgenoten, jongere mensen of leeftijdsgenoten die cognitief achteruit waren gegaan.