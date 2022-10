Actievoerders "Code Rood" hebben nacht doorgebracht aan sites van TotalEnergies in Luik en Henegouwen

De activisten hebben er nu dus de nacht doorgebracht op matjes en in slaapzakken. Het plan is om de blokkade zeker tot de middag vol te houden. De politie is aanwezig maar grijpt voorlopig niet in.

"Voor ons is de actie sowieso geslaagd", zegt Jolien Paeleman van Code Rood. "Het is nu al 24 uur dat we standhouden en daarmee geven we toch een sterk signaal naar de fossielebrandstoffenindustrie: het moet gaan over mensen en onze planeet en niet over de winsten van het groot kapitaal."