Autoverkeer kan met mondjesmaat over de Krimbrug, Poetin roept morgen nationale veiligheidsraad bijeen

Net zoals gisteravond is er vandaag opnieuw beperkt autoverkeer mogelijk op de brug tussen Rusland en het Krimschiereiland dat Moskou in 2014 bezet en geannexeerd heeft. Gisteren stonden er wel lange files, want het verkeer moet beurtelings in beide richtingen over het beschadigde deel van de brug. Ook zijn de controles van de voertuigen nu nog strenger dan tevoren en staan er aan beide kanten lange files voor de brug.

Volgens de Russische spoormaatschappij is ook het treinverkeer over de brug hervat. In feite is dat een andere brug vlak naast de autobrug. Die spoorbrug heeft wel schade opgelopen, niet enkel door de ontploffing, maar ook omdat een trein met tankwagens met benzine in brand is gevlogen.