Twee branden in Sint-Lambrechts-Woluwe en Vlezenbeek: in totaal vijf mensen naar ziekenhuis

De brand in het appartement aan de Christian de Duvedreef in Sint-Lambrechts-Woluwe ontstond vanmorgen rond zes uur op de gelijkvloerse verdieping. Meubilair op een terras vatte vuur en sloeg over naar het appartement. Er was meteen rookontwikkeling in de trappenhal. 15 bewoners hadden de reflex om op hun terras te schuilen. De brandweer kon ze daar evacueren met de brandweerladder.

Twee bewoners raakten wel bevangen door de rook in de trappenhal en moesten naar het ziekenhuis. Ook de twee bewoners van het getroffen appartement zijn met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. Hun appartement is onbewoonbaar. De andere bewoners konden naar hun appartement terugkeren.