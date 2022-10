3-jarige Emmy overleefde als enige de schietpartij in een kindercrèche in het noorden van Thailand

Het meisje werd na de moordpartij door hulpverleners gevonden in een stapel dode lichamen van de andere tien kindjes in haar klas. Er werd voort gezocht, maar er werden geen andere overlevenden gevonden.



Het kindje werd geïdentificeerd en even daarna konden de hulpdiensten de moeder contacteren dat haar dochtertje ongedeerd was. De moeder die tijdens de werkweek in Bangkok werkt, had via het nieuws vernomen dat alle kinderen in de instelling vermoord waren en wou aanvankelijk niet geloven dat haar dochter nog in leven was. Pas toen ze via een videoverbinding kon praten en haar kind zien, wou de vrouw geloven dat Emmy nog in leven was.