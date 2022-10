De "State of the union", oftewel de échte start van het federale politieke jaar is dit jaar dubbel zo belangrijk

In "De afspraak op vrijdag" legde Bart Van Craeyenest, econoom bij VOKA, uit dat in ons land de politiek dat probleem altijd heeft opgelost met een indexsprong. Dat deed zelfs Jean-Luc Dehaene (CD&V). Maar een indexsprong - een index die niet wordt toegekend - is nefast voor de werknemers, en dat is voor de huidige regeringspartijen uitgesloten. Er blijft de regering dus alleen de mogelijkheid over om een "netto index" uit te keren; dat is een index die alleen de werknemers krijgen, en waar de werkgeversbijdragen, die de bedrijven moeten betalen, worden kwijtgescholden. Maar dat kost de sociale zekerheid één miljard per jaar. En dus wordt er wellicht gekozen om de bedrijven toe te laten die werkgeversbijdragen uitgesteld te betalen. Al is dat maar een druppel op een hete plaat, want veel bedrijven zullen in januari in één klap de indexering van alle lonen moeten betalen.