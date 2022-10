Els van Doesburg (N-VA) lanceert idee voor samenwerking met CD&V: "Behoefte aan brede volkspartij op schouders van N-VA" 

"Het resultaat is een slagveld en allerlei onzinnige analyses over wie verloren of vernederd is. Maar welke burger is daarmee bezig? Nobody gives a shit (dat kan niemand iets schelen)." Voor Van Doesburg is het dan ook duidelijk. "Ik onthoud vooral dat er geen plek is voor twee gelijkaardige partijen in ons politieke landschap. N-VA en CD&V kunnen niet naast elkaar blijven bestaan.”