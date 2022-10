Gambia begint onderzoek naar dodelijke hoestsiropen uit India

De politie in Gambia is een onderzoek gestart naar de dood van 66 kinderen van wie de meesten stierven na acuut nierfalen. Het sterke vermoeden bestaat dat de kinderen uit het Afrikaanse land zijn gestorven nadat ze hoestdranken uit India hadden ingenomen. India heeft al eerder aangekondigd onderzoek in te stellen naar de verkoudheidsmiddelen van Maiden Pharmaceuticals, waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat ze de mogelijke oorzaak van de sterfgevallen zijn.