Gigantische eik wordt te voet van Merelbeke naar Gent gebracht voor kunstproject

Kunstenaar Max Pairon is een van de enthousiaste vrijwilligers bij ontmoetingscentrum de Koer in de Brugse Poort in Gent. De vrijwilligers hebben de locatie in erfpacht voor 35 jaar, op voorwaarde dat ze ondertussen de plaats renoveren. Voor die renovatie waren ze op zoek naar hout en dat vonden ze, nadat in Zwalm een gigantische eik werd geveld tijdens een storm.

Vervolgens besloot Pairon van het transport van de boom een kunstproject op zich te maken, door het op mensenkracht te doen. "Want dat belichaamt hoe wij op de Koer werken: met vrijwilligers, met mensenkracht. We zijn zelfredzaam en gebruiken ons boerenverstand", vertelt de kunstenaar. "Je kan het vaak oplossen met de middelen die je hebt. Dus voor het transport van deze boom hebben we geen vrachtwagen ingeschakeld."