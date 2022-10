Grondwitloofseizoen officieel geopend: “We zijn vertrokken voor een goed seizoen“

Hoeve De Koperen Ketel begon twee jaar geleden met het telen van grondwitloof in Hoegaarden, een streek waar gewoonlijk niet veel witloof wordt geteeld. “Normaal wordt witloof meer geteeld in de buurt van Brussel. Dit gebied is meer een streek voor ruwe akkerbouw, zoals suikerbieten en granen. En dat is precies waarom we hier begonnen zijn met witloof te telen”, vertelt Yves. “Zo kunnen we er hier voor zorgen dat mensen terug leren om grondwitloof te eten.”