Het nieuwe werelduurrecord van Filippo Ganna, mede dankzij aerodynamisch pak uit Limburg

Bioracer investeerde 300 uren aan ontwikkeling in labo's en onderzoekscentra. Het nieuwe pak werd ook uitgetest in drie verschillende windtunnels, waaronder die van Bikevalley in Beringen. Er volgden ook testdagen in enkele Europese velodromes. Het resultaat is een pak geworden dat perfect aansluit op het lichaam van Italiaanse renner en dat hem ook hielp om zijn beste aerodynamische houding op de fiets te behouden tijdens de hele rit.