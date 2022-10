Honderdtal motards en rockers verzamelt aan Manneken Pis van Geraardsbergen: "Nieuw kostuum ter ere van overleden vriend"

Jerome Lebouille, een muzikant uit de Geraardsbergse rockabillyscene, overleed 30 jaar geleden ten gevolge van een motorongeval op de Brusselsesteenweg. Alle reden om de plaatselijke Manneken Pis een nieuw kostuum aan te meten: een rockabillykostuum met een bijhorende contrabas.

Een honderdtal mensen was erbij, waaronder een groot aantal motorrijders uit Vlaanderen en Brussel, en ook de broer van de overleden motorrijder. "Ik heb veel vrienden, ik heb veel mensen rond mij, maar een broer blijft een broer. Je kan geen andere broer vinden. Het blijft dus moeilijk", sprak hij het publiek toe. Hij was dankbaar dat er zoveel volk aanwezig was om Jerome te herdenken.