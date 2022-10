"Ik ben opgepakt door de zedenpolitie omdat ik een driekwartbroek droeg": Soad Akibi vluchtte 12 jaar geleden als jonge vrouw uit Iran

Over die sancties stelt Soad Kiabi zich heel wat vragen. "Het is moeilijk te zeggen of die sancties werken. Ik denk dat het beter zou zijn om die sancties meer te richten op mensen die deel uitmaken van de Iraanse overheid of het Iraanse regime. Het zijn zij die het leven in Iran zo moeilijk maken."

Ook Mona Mir Sattari vindt dat de sancties niet genoeg gericht zijn. "Nu is het de gewone bevolking die eronder lijdt." Zij legt haar hoop vooral bij de jonge Iraanse bevolking "die niets meer te verliezen heeft".

Volgens haar is internet daarom zo belangrijk. "De informatie die via het internet binnenkomt, is voor onze generatie de grootste sterkte. Daar moeten we gebruik van maken, maar dan hebben we wel de hulp van het Westen nodig."

Mona Mir Sattari vindt dat de pogingen van het regime om het internet stil te leggen krachtig beantwoord moeten worden. Gisteren werd de live nieuwsuitzending op de Iraanse staatstelevisie gehackt. Dat is volgens haar al een goed voorbeeld.