Kernkabinet hervat vandaag begrotingsgesprekken voor 2023 en 2024

Het begrotingsconclaaf van gisteren begon, net als vandaag, om 10 uur en duurde tot ongeveer 1 uur vannacht. De premier heeft in de loop van de avond een tijdlang bilaterale gesprekken gevoerd, maar er vond ook nog een plenaire onderhandeling plaats over de eisen van de verschillende partijen. Definitieve beslissingen zijn naar verluidt niet afgeklopt.

Tegen dinsdagnamiddag moet er een akkoord zijn, want dan staat de state of the union van de eerste minister in de Kamer geprogrammeerd.