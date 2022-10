Levensboom in Lanaken vertelt de geschiedenis van de Maas

Het kunstwerk staat op een terp of een natuurlijke verhoging in het landschap. En volgens burgemeester Marino Keulen (Open VLD) gaat het om meer dan een symbolische plek om het kunstwerk te plaatsen. "Oerdieren zoals wilde paarden en runderen hebben een instinct om zich hier terug te trekken in tijden van nood. Zo hoorden we de dieren in de nacht van 14 op 15 juli vorig jaar in doodsangst schreeuwen. We dachten dat ze allemaal zouden verdrinken, maar de volgende dag vonden we ze allemaal levend terug op de terp. Nu hebben ze dankzij dit kunstwerk nog een extra bescherming bij".