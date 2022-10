"Drie jaar op wachtlijst om in crisisopname te gaan, een crisis kan je toch niet uitstellen?": jongeren getuigen over lange wachtrijen voor mentale gezondheidszorg

Ja! Het is iets waar veel hulpzoekenden, maar ook erg veel zorgverleners wakker van liggen. Dat blijkt ook uit de getuigenissen van de jongeren in "faqda". "Op dit moment sta je drie jaar op een wachtlijst om in crisisopname te gaan", vertelt Winde. Zij was (en is) zelf op zoek naar dringende mentale hulp. "Crisis? Drie jaar? Een crisis kan je toch niet uitstellen?" Ook Sana getuigt over haar zoektocht naar hulp. "Ik heb me er op een bepaald moment heel kwaad over gemaakt. Het zorgde ervoor dat ik mezelf niet langer serieus nam, omdat mijn aandoening blijkbaar niet zo erg is. Ik heb vaak getwijfeld of ik wel echt een probleem heb gehad."