Racistische spreekkoren bij Beerschot op veld RWDM krijgen wellicht staartje: "Gewoon oliedom", zegt Pro League-baas Lorin Parys 

De zaak zou effectief wel eens een stevige staart kunnen krijgen, want Pro League-voorzitter Lorin Parys reageerde vanmorgen al op sociale media. "De bondsprocureur gaat ermee aan de slag op basis van het wedstrijdverslag", laat Parys weten. "De Pro League zal ondersteunen maar ook strikt opvolgen", aldus nog Parys die de actie van de Beerschot-supporters aan het adres van de RWDM-fans "gewoon oliedom" noemt. De Pro League wil de strijd tegen racisme op onze voetbalvelden onverminderd voortzetten.

Het is niet het eerste incident met de Beerschot-aanhang. In december vorig jaar was op beelden op TikTok te zien hoe er nazistische en anti-joodse slogans geroepen werden. De Antwerpse politie is daarop een onderzoek gestart.