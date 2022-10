Water staat Belgische vissers aan de lippen: "Hopelijk kunnen we snel terug rendabel vissen"

Door de hoge brandstof- en grondstofkosten staat het water de schippers in de visserij aan de lippen. “De situatie is momenteel zeer moeilijk in Vlaanderen”, legt adjunct-directeur van de Rederscentrale Sander Meyns uit. “Maar wij hebben ervoor gekozen te blijven vissen en de vloot operationeel te houden. Ons clientèle is te belangrijk. De Belg heeft graag een stuk kwalitatieve verse vis op zijn bord en we willen hem niet zomaar in de steek laten door tijdelijk te stoppen. Het gaat dan vooral om platvissen zoals tong en pladijs.”

Door de voorbije jaren te investeren in energie-efficiëntie en zuinige motoren kan de vloot momenteel nog blijven uitvaren. En ook de goede prijs van de vis geeft de sector een duwtje in de rug. "Ondanks de gigantische kosten, hopen we dat de prijzen zich stabiliseren en er terug rendabel kan worden gevist", vult Meyns aan. In Nederland lopen de verliezen zo hoog op dat de helft van de zeevissers dreigt te stoppen. Het land voorziet daarom een uittredingspremie als de schipper aan de wal blijft en zijn vissersrechten afstaat.