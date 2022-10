Noord-Korea vuurt twee raketten af richting Japanse Zee

Volgens Ino zou het kunnen dat de lanceringen gebeurden vanaf een duikboot. Dat baart de autoriteiten zorgen, want het is enorm moeilijk om dergelijke lanceringen vooraf te detecteren. De laatste keer dat Noord-Korea een lancering vanaf een duikboot heeft getest was in mei.

Het zou al om de zevende Noord-Koreaanse lancering van ballistische raketten gaan in twee weken tijd, dat zijn raketten die eerst de ruimte in vliegen en dan terugkeren naar de aarde op steile trajecten. Nochtans verbieden VN-resoluties het land om tests uit te voeren met ballistische raketten die kernkoppen kunnen dragen.

Volgens Noord-Korea is het nodig om raketten te testen uit zelfverdediging voor "directe Amerikaanse bedreigingen". Dinsdag nog heeft het Aziatische land voor het eerst sinds vijf jaar een middellangeafstandsraket over Japan laten vliegen. De meest recente lanceringen kwamen er kort nadat Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke manoeuvres hadden uitgevoerd in de regio.