Belgische leger houdt grootschalige oefening op en rond Groot en Klein Schietveld in Brasschaat: "Enkel met oefenmunitie en duidelijke briefing om brand te voorkomen" 

De ruime omgeving van Brasschaat, waaronder zowel het Groot als het Klein Schietveld, vormen komende week het toneel voor de grootschalige operatie "Firestorm" van het Belgische leger. "Het gaat om een intensieve militaire training. Enerzijds voeren onze paracommando's helicopteroperaties uit. Zij vertrekken telkens vanuit de kazerne in Maria-ter-Heide en zullen opereren tot aan de regio Hoogstraten. Anderzijds vindt een activatie-oefening plaats om te testen of we klaar zijn voor onze opdracht in de snelle reactiemacht van de NAVO. Het gaat telkens om artillerie-oefeningen", aldus majoor Gert Goetschalckx.